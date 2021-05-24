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ПФР сохранит упрощенный порядок получения услуг до конца этого года
Фото: dszn.ru/Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

ПФР сохранит упрощенный порядок получения услуг до конца этого года

Виктория Родимкина

Общество

Упрощенный порядок получения услуг Пенсионного фонда России сохранится до конца 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба ПФР в понедельник, 24 мая.

Упрощенный порядок был введен фондом весной 2020 года из-за пандемии коронавируса. Его решено продлить до конца 2021 года, чтобы россияне и дальше могли обращаться за услугами в дистанционном формате.

В пресс-службе пояснили, что антиковидный регламент обслуживания помогает уменьшить количество личных визитов в офисы ПФР и центры госуслуг.

Так, новый порядок обращения позволяет россиянам оформить пенсию с помощью электронного заявления через личный кабинет на портале фонда или на портале госуслуг.

ПФР использует данные государственных информационных реестров для упрощения получения выплат, добавили в пресс-службе.

Читайте также: Единая информационная платформа объединит данные из госсистем и реестров России

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