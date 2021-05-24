ПФР сохранит упрощенный порядок получения услуг до конца этого года

Фото: dszn.ru/Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Упрощенный порядок получения услуг Пенсионного фонда России сохранится до конца 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба ПФР в понедельник, 24 мая.

Упрощенный порядок был введен фондом весной 2020 года из-за пандемии коронавируса. Его решено продлить до конца 2021 года, чтобы россияне и дальше могли обращаться за услугами в дистанционном формате.

В пресс-службе пояснили, что антиковидный регламент обслуживания помогает уменьшить количество личных визитов в офисы ПФР и центры госуслуг.

Так, новый порядок обращения позволяет россиянам оформить пенсию с помощью электронного заявления через личный кабинет на портале фонда или на портале госуслуг.

ПФР использует данные государственных информационных реестров для упрощения получения выплат, добавили в пресс-службе.

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