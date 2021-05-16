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Единая информационная платформа объединит данные из госсистем и реестров России
Фото: Pixabay

Единая информационная платформа объединит данные из госсистем и реестров России

Юлия Павлушова

Экономика

До конца нынешнего года в России заработает Единая информационная платформа национальной системы управления данными. Она объединит данные из госсистем, реестров и баз. Соответствующий документ уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Платформа улучшит качество и доступ к государственным и муниципальным услугам, сообщает пресс-служба правительства РФ. Также она систематизирует данные единых реестров юридических лиц, недвижимости, транспортных средств и Пенсионного фонда России.

Уточняется, что оператором новой платформы назначили Минцифры.

Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило программу поддержки детского туризма.

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