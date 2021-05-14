Жителей российских регионов смогут быстрее переселять из аварийных домов

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому регионы РФ смогут оперативнее расселять аварийный жилищный фонд. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Документ вносит изменения в порядок выплаты субсидий Фонду содействия реформированию ЖКХ, который распределяет средства по регионам. Благодаря этому средства на расселение аварийного жилья будут выделяться субъектам на перспективу, так как минимальным этапом адресной программы будет считаться как текущий год, так и последующие.

— Таким образом, реализация федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» будет проходить ускоренными темпами, — говорится в сообщении.

На выступлении в Госдуме с ежегодным отчетом премьер рассказал, что план расселения из аварийного жилья в 2019–2020 годах был выполнен более чем на 200 процентов.

По его словам, на сегодняшний день в стране удалось расселить 186 тысяч человек, проживавших в целом более чем на трех миллионах квадратных метров аварийного жилья.

Ранее Мишустин заявил, что текущий год может стать переломным в ситуации с коронавирусом.

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