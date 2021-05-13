Кабмин выделит пять миллиардов рублей для субсидий на детский отдых

Фото: Пресс-служба Госдумы

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Ростуризму, а также Министерству финансов и Министерству просвещения подготовить документ о предоставлении субсидий на детский отдых. Об этом глава кабмина сообщил в четверг, 13 мая.

— По поручению главы государства мы выделим 5 миллиардов рублей на программу поддержки доступных поездок внутри страны для организации летнего детского отдыха, — сказал Михаил Мишустин.

Он пояснил, что речь идет о возврате половины стоимости путевки в летний лагерь россиянам на карту «МИР».

Глава правительства отметил, что, по предварительным данным, этой программой до конца 2021 года смогут воспользоваться свыше 370 тысяч человек. Это будет способствовать развитию туризма внутри страны, а также даст возможность детям отдохнуть с пользой, сообщается на сайте кабмина РФ.

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