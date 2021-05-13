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В кабмине сообщили о стабилизации цен на продукты питания в России
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В кабмине сообщили о стабилизации цен на продукты питания в России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Цены на продовольственные товары в РФ стабилизируются, но особого внимания требует ряд продуктов. Об этом сообщается на сайте правительства в четверг, 13 мая.

Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов провел совещание, на котором проанализировали данные о потребительской инфляции в стране за апрель этого года. Уточняется, что инфляция замедлилась до 5,52 процента в годовом выражении.

— Обсудили ситуацию с продовольственными товарами, цены на которые постепенно стабилизируются. Особого внимания все еще требует ряд позиций, в том числе яйца, гречневая крупа, пшеничный хлеб и подсолнечное масло, сахар, — говорится в сообщении.

Андрей Белоусов поручил ведомствам ускорить работу по созданию механизма анализа цен. Помимо этого, в стране внедряются экономические инструменты реагирования для стабилизации цен.

Ранее вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут рассказал о причинах роста цен на продовольственные товары.

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