Мишустин назвал одной из причин роста цен на продукты питания жадность

Фото: Пресс-служба Госдумы

Одной из причин роста цен на продукты питания в РФ стала жадность некоторых производителей и торговых сетей. Об этом сообщил глава правительства России Михаил Мишустин в среду, 12 мая.

Премьер-министр отметил, что правительство располагает достаточным числом инструментов, которые помогут «обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе».

Также Михаил Мишустин уточнил, что для некоторых продовольственных товаров ввели долгосрочные механизмы, которые должны снизить зависимость внутренних цен от мировых.

— Теперь эта экспортная пошлина в виде субсидий возвращается производителям, а не платится напрямую в федеральный бюджет, — сказал глава кабмина.

Он добавил, что правительство поддержало производителей муки, сахара и хлеба — для этого было выделено 15 миллиардов рублей, сообщается на сайте Госдумы.

В декабре прошлого года кабмин принял комплекс мер, направленных на стабилизацию роста цен на продукты. Среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.

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