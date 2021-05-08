«Увеличение цен на 20 процентов»: какие продукты могут подорожать в начале лета

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В России за минувший месяц был выявлен рост цен на некоторые продовольственные товары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. Так, в цене прибавили куриные яйца, которые в среднем подорожали на 6,82 процента, выросла стоимость картофеля, белокочанной капусты, свеклы, моркови и других корнеплодов. «Вечерняя Москва» узнала у экономиста, какие еще продукты питания подорожают и от чего зависит ценообразование.

По словам финансового аналитика и доктора экономических наук Владимира Смирнова, рост цен на куриные яйца, а вслед за ним и скачок цен на мясо птицы начался еще в марте. Такая динамика была связана с плохой урожайностью, повышением стоимости корма для птицы и инфляцией, которая также привела к подорожанию этого продуктового сегмента:

— Куриное мясо и яйца в марте продемонстрировали высокие темпы удорожания — на 7,2 и более 5 процентов соответственно. Такие цифры привлекли внимание даже антимонопольщиков. После чего начался анализ ценообразования и определения розничных цен на куриные яйца у крупнейших торговых сетей. Кроме того, начались и внеплановые проверки относительно мяса птицы у крупных ведущих производителей. «»

Более того, из-за подорожания отдельной категории овощей и фруктов Федеральная антимонопольная служба, как уточнил Смирнов, назначила проверку поставщиков плодоовощной продукции:

— Проверки начались еще месяц назад, так как картофель и морковь, например, выросли в цене в среднем на 13–15 процентов. Рост цен тоже был зафиксирован в марте этого года.

Эта динамика продолжилась в апреле и мае, но эксперт подчеркнул, что индекс потребительской уверенности россиян при этом не упал.

В свою очередь в Минсельхозе РФ, по словам собеседника «ВМ», предпосылок для резкого роста отпускных цен на какие бы то ни было категории продовольствия не видят. И в ведомстве текущую ситуацию оценивают как стабильную.

— Правда, речь все же идет о ценах для оптовиков, а не об их формировании ключевыми ретейлерами. Но стоит отметить, что пик годовой инфляции (это отметили в Минэкономразвития) пришелся на март. И уже с апреля темпы роста цен постепенно замедлились и составили 5,6 процента в месячном выражении, — заметил Смирнов.

Эксперт добавил, что пятикратное увеличение цен на какую-либо продукцию, несомненно, можно считать чистой спекуляцией. Однако более плавное увеличение цен, которое наблюдается сейчас, на отдельные виды товаров — это не только последствия инфляции, но и влияние пандемии, что неминуемо.

При этом, по прогнозам экспертов, как заметил экономист, в ближайший месяц могут вырасти цены на чай, кофе, консервы, некоторые сорта рыбы и молоко.

— Некоторые ингредиенты или, к примеру, отдельные сорта рыбы, — пояснил он, — завозят к нам из-за рубежа. И их стоимость зависит от валютного курса. А отечественная валюта за последние недели заметно ослабла, что тоже повлияло на конечную цену. В среднем аналитики обещают увеличение цен на 15–20 процентов для упомянутой продукции.

Однако резкого скачка, как утончил Смирнов, не будет, поскольку, вопреки ожиданиям большинства участников рынка, уже в марте Банк России приступил к нормализации денежно-кредитной политики, что поспособствует снижению инфляционного давления и смягчению ценовой политики в секторе продовольствия.

В заключение эксперт отметил, что самим производителям невыгодно резко поднимать цены, так как покупатель от продуктов откажется. Да и рост цен будет плавным, и замедлится из-за стабилизации курса отечественной валюты в конце мая — начале июня.

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