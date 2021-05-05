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Эксперт рассказал, как изменится цена на гречку
Фото: pixabay.com

Эксперт рассказал, как изменится цена на гречку

Юлия Евграфова

Общество

Правительство России ввело временный запрет на экспорт гречихи и гречневой крупы грубого помола. Ограничение будет действовать с 5 июня по 31 августа текущего года. Цель этих мер — обеспечить продовольственную безопасность в стране. Как рассказал «ВМ» председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов, для покупателей эти изменения будут положительными, но «в краткосрочной перспективе».

— Потенциально цены на гречку должны упасть, потому что предложения внутри страны увеличатся. Пока есть смысл говорить о тех ценах, которые были до их роста. Плюс надо понимать, что гречка у нас по разной стоимости продается. Цены выросли потому, что предложений было меньше, будет их больше — цены сбалансируются или пойдут вниз. Для покупателей эта мера будет положительной, но в краткосрочной перспективе. В долгосрочной — большой вопрос, — уточнил эксперт.

По его словам, важно учитывать, что все продукты производит не государство, а бизнес. А когда правительство вмешивается в рыночное ценообразование, оно фактически не дает бизнесу возможность заработать на своем товаре, пояснил Карпов. По его мнению, предприниматели захотят инвестировать свои деньги туда, где государство не пытается что-то регулировать. Соответственно через какое-то время предложений снова станет меньше и тогда возможен повторный скачок цен, — считает собеседник «ВМ».

— Также все зависит от урожая гречки. Если осенью ее соберут больше, то потенциально, если спрос не будет увеличиваться, в том числе за рубежом, какой-то нормальный баланс цены на рынке будет, — добавил председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла.

Как пояснил Карпов, желание правительства России придумать способ, чтобы как-то ограничить рост цен на продукты, — миссия благородная. Но в долгосрочной перспективе результат подобных ограничений может оказаться достаточно плачевным, заключил специалист.

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