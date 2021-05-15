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Правительство одобрило программу поддержки детского туризма
Фото: Александр Кожохин, Вечерняя Москва

Правительство одобрило программу поддержки детского туризма

Анастасия Колоскова

Общество

Кабинет министров одобрил выделение субсидий на детский отдых внутри страны. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Отмечается, что до 19 мая Ростуризм, а также Министерство финансов и Министерство просвещения должны внести в правительство РФ проект акта «об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидии акционерному обществу «Национальная система платежных карт» для реализации программы поддержки доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и их оздоровления через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги».

Напомним, 21 апреля Владимир Путин выдвинул предложение возмещать в текущем году половину от стоимости детских путевок в оздоровительные лагеря.

13 мая премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Ростуризму, а также Министерству финансов и Министерству просвещения подготовить документ о предоставлении субсидий на детский отдых.

Программой смогут воспользоваться родители 357 тысяч детей. Для этого выделят 5 миллиардов рублей. После запуска программы родители, приобретающие путевку через карточку «Мир», смогут автоматически вернуть 50 процентов от ее стоимости в течение пяти дней.

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субсидииправительствоТуризм
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