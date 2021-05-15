Правительство одобрило программу поддержки детского туризма

Фото: Александр Кожохин, Вечерняя Москва

Кабинет министров одобрил выделение субсидий на детский отдых внутри страны. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Отмечается, что до 19 мая Ростуризм, а также Министерство финансов и Министерство просвещения должны внести в правительство РФ проект акта «об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидии акционерному обществу «Национальная система платежных карт» для реализации программы поддержки доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и их оздоровления через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги».

Напомним, 21 апреля Владимир Путин выдвинул предложение возмещать в текущем году половину от стоимости детских путевок в оздоровительные лагеря.

13 мая премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Ростуризму, а также Министерству финансов и Министерству просвещения подготовить документ о предоставлении субсидий на детский отдых.

Программой смогут воспользоваться родители 357 тысяч детей. Для этого выделят 5 миллиардов рублей. После запуска программы родители, приобретающие путевку через карточку «Мир», смогут автоматически вернуть 50 процентов от ее стоимости в течение пяти дней.

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