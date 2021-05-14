Светлана Разворотнева: Кешбэк за ЖКУ — первый шаг на пути снижения платежей

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Председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева прокомментировала инициативу правительства Московской области ввести кешбэк за ЖКУ. За онлайн-оплату единого платежного документа жители Подмосковья могут получить купон на скидку от 5 до 50 процентов на различные товары и услуги. По мнению правозащитницы, подобный опыт в дальнейшем можно будет использовать по всей России.

— В последние годы я часто выходила с подобными предложениями в Госдуму, правительство, профильные министерства. Основная задача — снизить платежи жителей за услуги ЖКХ. Для этого есть несколько механизмов. Один из них — кешбэк, который предоставляется за онлайн-оплату, за предоплату, за использование мобильных сервисов и т. п., — рассказала Светлана Разворотнева. — Здесь основные интересанты — расчетно-кассовые центры, банки, торговые и сервисные предприятия. Было время, когда мы боролись с комиссиями, которые банки и РКЦ накручивали на коммунальные платежи.

По словам правозащитницы, теперь все больше банков отказываются от комиссии и даже начинают предлагать премии в виде скидок или возврата средств плательщикам. Главное, чтобы все участники программы предоставляли реальные скидки, а не «маркетинговые уловки». Тогда люди почувствуют не только интерес, но и реальную материальную заинтересованность в использовании электронных систем оплаты. Нужно подкорректировать определенные нормы для защиты интересов жителей.

— Я думаю, что такие шаги приведут к тому, что предлагаемая мной комплексная программа сокращения платежей за ЖКХ на 30 процентов станет реальной и обязательной к исполнению, — подчеркнула Светлана Разворотнева. — Для этого необходимо внести определенные поправки к нормативной базе, внедрять технологии энергосбережения, жестче контролировать поставщиков коммунальных ресурсов и услуг. И мы двигаем все процессы в этом направлении.

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