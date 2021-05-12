Светлана Разворотнева: Законодательство по обращению с отходами необходимо менять

Фото: Сергей Харламов

В столице состоялся пресс-тур в экоцентре «Сборка» по инициативе члена Общественной палаты РФ и правозащитницы Светланы Разворотневой. Цель мероприятия: рассмотреть наиболее экологичные и комфортные способы решения проблемы сортировки вторсырья населением с целью популяризации раздельного сбора.

Участники тура посетили пункт сбора и сортировки, ознакомились с экспозицией интерактивного музея экоцентра «Сборка», в котором узнали, чем вторсырье отличается от мусора, какие этапы его переработки существуют и что из него производят.

— Наша страна испытывает на себе колоссальную экологическую нагрузку, которая неизбежно сказывается на здоровье ее жителей. Сейчас система по обращению с отходами не эффективна: они практически не сортируются, очень малая их часть поступает в переработку. Страдает экология, растут платежи за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО), — рассказала Разворотнева.

Она уверена, что существующая система по обращению с ТКО, а также действующие в России производства товаров повседневного спроса нацелены на увеличение количества мусора. Для уменьшения объемов отходов необходимо, чтобы при производстве продуктов массового потребления изготовитель предусматривал последующие циклы «жизни» своего товара и унифицировал его для дальнейшей сортировки.

— Действующее законодательство необходимо менять таким образом, чтобы система переработки отходов была экономически выгодна бизнесу и людям, которые ответственно относятся к раздельному сбору. Граждане должны иметь возможность беспрепятственно сдавать сырье рядом с домом и были материально мотивированными за эту работу. Не менее важно изменить систему оплаты за вывоз отходов: региональные операторы должны получать средства граждан по факту, то есть за количество вывозимого мусора, а не по нормативу, — подчеркнула правозащитница.

Также она отметила, что экоцентр «Сборка» — уникальный и очень полезный проект, однако ему требуется всесторонняя государственная поддержка, а самое главное — такие центры должны быть в каждом районе Москвы.

Сотрудники Экоцентра ведут активную просветительскую и благотворительную деятельность. Так, одной из последних акций стал сбор книг для ГБУЗ «Городская клиническая больница № 67 имени Л. А. Ворохобова ДЗМ». Светлана Разворотнева доставила в экоцентр связку книг для нужд больницы.

СПРАВКА

В марте Светлана Разворотнева сообщила о своем желании баллотироваться в депутаты Государственной думы 8-го созыва по 201 избирательному округу. На минувшей неделе она подала заявление в приемную комиссию партии «Единая Россия» об участии в предварительном голосовании, которое пройдет в мае.

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