Светлана Разворотнева предложила дать возможность регионам самостоятельно индексировать тарифы ЖКХ

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В рамках открытой дискуссии-обсуждения «Снижение платы за услуги ЖКХ: реальность или вымысел?» председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам ОП РФ и правозащитница Светлана Разворотнева озвучила ряд мер, которые необходимо предпринять для снижения платы за коммунальные услуги более чем на треть. Она предлагает отказаться от ежегодной индексации тарифов ЖКХ и реализовать комплексную программу по повышению энергоэффективности жилых домов. Кроме того, правозащитница выступает за упрощение порядка предоставления субсидий на оплату ЖКУ и возможность их получения плательщикам с долгами.

— Тарифы ЖКХ не должны повышаться в один момент по всей стране. Этот вопрос нужно отдать на откуп регионам. Пусть каждый регион на своем уровне решает, есть ли необходимость в повышении. Если вам надо прибавить тариф, тогда обозначьте, что вы за этот прибавленный тариф будете делать: вводить программы энергосбережения, ремонтировать сети, — сказала Светлана Разворотнева.

Если тариф вырос, значит, проведены определенные мероприятия и когда-то они должны дать эффект. А значит, тариф должен снизиться или перестать расти, считает правозащитница. Она уверена, что решение о повышении тарифов для каждого ресурсоснабжающего предприятия возможно только после аудита его деятельности и экономического подтверждения необходимости роста платы.

Также Светлана Разворотнева убеждена, что в Москве должна быть самостоятельная программа улучшения состояния многоквартирных домов и повышения их энергоэффективности. Не та, что реализовывалась прежде.

— Например, недостаточно утеплять фасады. Необходимо устанавливать, где это возможно, оборудование, которое регулирует поступление тепла в дом, аппаратуру погодного регулирования. Прежний подход не экономил средства москвичей. Наши дома — это не только качество жизни людей, это их кошелек, — сказала она.

При этом правозащитница убеждена: повышать энергоэффективность жилого фонда необходимо по всей стране. Это позволит не только уменьшить суммы в платежках граждан, но и экономить ресурсы. Поможет этому внесение изменения в постановление № 18 правительства РФ, согласно которому Фонд содействия реформированию ЖКХ оказывает помощь собственникам, осуществившим энергоэффективный капремонт.

Кроме того, Светлана Разворотнева считает необходимым ввести прозрачную систему расчетов за коммунальные услуги и обеспечить для собственников реальный контроль за содержанием многоквартирных домов и средствами, перечисляемыми управляющим компаниям.

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