Правозащитница Разворотнева провела благотворительный фестиваль «Дом для хвостатых на раз-два-три»

Фото: Сергей Харламов

25 апреля в районе Печатники прошел первый межрайонный фестиваль «Дом для хвостатых на раз-два-три». Его цель: обратить внимание москвичей к проблеме жестокого и безответственного отношения к животным и помочь приюту «Печатники» — привлечь к работе в нем новых волонтеров, а его обитателям найти новую любящую семью.

Праздник состоялся по инициативе члена Общественной палаты и правозащитницы Светланы Разворотневой. Она отметила, что «Печатники» — стартовая площадка для реализации дальнейших инициатив в области защиты прав животных в других районах Москвы. Зоозащитники планируют провести подобные мероприятия в разных районах столицы для того, чтобы просветить граждан в вопросах содержания домашних питомцев, атакже привлечь их внимание и внимание властей к сложностям в работе приютов и к оказанию помощи животным.

— Идея фестиваля родилась, когда мы попали в приют для бездомных животных «Печатники». Несмотря на прекрасный уход за кошками и собаками, очевидно, что им необходима социализация. А волонтеров отчаянно не хватает, — сказала Разворотнева.

Она подчеркнула, что многие постояльцы приюта пережили сложный и травмирующий опыт. Им необходимо вновь научиться доверять человеку. И самое главное, каждый из них должен обрести хозяев и родной дом.

Разворотнева заявила о том, что закон о жестоком обращении с животными требует доработки, а также о необходимости льготных программ стерилизации животных.

— Подобные программы помогут, например, бабушкам, которые не в состоянии оплатить стерилизацию и, как правило, имеют много кошек. Кроме того, сейчас вступает в действие закон о жестоком обращении с животными, и, по мнению зоозащитников, он не совершенен. Поэтому мы планируем наблюдать за правоприменительной практикой, будем предлагать внести к нему поправки, — сказала она.

Фото: Сергей Харламов

Фестиваль объединил на своей площадке зооактивистов, волонтеров, собаководов и неравнодушных москвичей. Участники активно взаимодействовали на мастер-классах по уходу за кошками и собаками, знакомились с питомцами из приюта и даже провели конкурс на самую обаятельную собаку. Победила собака по кличке Николь, ей вручили подарки-лакомства. Москвичи, желающие помочь бесхозным животным, собрали большую корзину вкусных подарков для приютских воспитанников, чьи фотографии были размещены на фотовыставке, которая пользовалась большой популярностью. Юные гости фестиваля принимали участие в танцевальных флешмобах и играх с аниматорами. Вместе с представителями молодежного клуба «Лиса» они построили деревянную «будку добра» — настоящую будку для собаки, символизирующую собой идею о том, что у каждого брошенного животного должен быть свой дом. В конкурсе на самую талантливую собаку приняли участие четвероногие, у которых уже есть дом и любящие хозяева. Участников конкурса наградили именными адресниками на ошейники и лакомствами.

Одним из организаторов фестиваля выступил Международный благотворительный фонд помощи животным «Дарящие надежду». Евгения Мамаева, волонтер фонда, рассказала о том, что фонд взаимодействует со многими российскими приютами для животных и оказывает помощь в лечении, стерилизации и пристройстве зверей. За восемь лет своей работы фонд помог более двум тысячам собак и кошек.

— Подобные фестивали учат любить животных и помогать им, — сказала она.

СПРАВКА «ВМ»

В муниципальном приюте «Печатники» содержится 1956 собак и 88 кошек. Все подопечные содержатся в комфортных и безопасных условиях, имеют свободный доступ к пище и воде, их ежедневно выгуливают сотрудники учреждения и волонтеры. Они заботятся о чистоте вольеров. Желающие стать волонтером могут обратиться в приют.

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