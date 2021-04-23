Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Открыт сбор подписей в поддержку инициативы Разворотневой о социальном жилье и субсидировании малоимущих
Фото: Сергей Харламов

Открыт сбор подписей в поддержку инициативы Разворотневой о социальном жилье и субсидировании малоимущих

Василий Плиткин

Общество

Москвичи планируют написать обращение в адрес правительства РФ и собрать под ним подписи в поддержку инициативы члена Общественной палаты РФ и правозащитницы Светланы Разворотневой «Гарантируем доступное жилье по соцнайму каждому россиянину». Свои планы они озвучили на встрече с ней в приемной АНО «Центр защиты прав москвичей».

Светлана Разворотнева рассказала, что уже год пытается продвинуть законопроект о доступном жилье, однако пока безрезультатно.

— В России необходимо кратно увеличить количество жилья для социального найма. Введение новой формы социальной поддержки — субсидии на наем поддержит малоимущие семьи, вносящие плату за съем жилья, превышающую 30 процентов от дохода семьи. Уверена, государство может обеспечить россиян доступным жильем, не прибегая к ипотеке, — отметила Светлана Разворотнева.

Правозащитница уверена — эти меры благотворно скажутся на благосостоянии россиян и окажут положительное влияние на экономику страны.

Представительницы многодетных семей Москвы и муниципальные депутаты рассказали о готовности граждан арендовать жилье на понятных и прозрачных условиях, используя поддержку государства в виде субсидий на наем для семей с маленькими доходами. Как рассказала член общественной организации «Содружество», многодетная мать Алена Шапкина, соцнаем мог бы решить многие проблемы ее семьи.

— В моей семье восемь человек, один из детей — инвалид. Все мы живем в одной комнате. В очереди на квартиру стоим с 2001 года, она недвижима. Сколько еще ждать — неизвестно, — поделилась она.

В свою очередь депутат совета депутатов МО Печатники, многодетная мама Ирина Курбатова подчеркнула, что из-за высоких платежей семьи вынуждены во многом себе отказывать.

— Как муниципальный депутат, я часто сталкиваюсь с людьми, которые взяли ипотеку. Они работают без отпусков, без больничных и даже так нуждаются в средствах, — рассказала депутат.

По ее словам, если бы эти люди могли прибегнуть к помощи в виде доступного им соцнайма, они не поставили бы себя в столь сложную и стрессовую ситуацию.

Муниципальный депутат района Москворечье Сабурово Наталья Заусаева выступила с предложением написать обращение от матерей Москвы в адрес правительства РФ и собрать под ним подписи в поддержку инициативы Светланы Разворотневой.

Москвичи, желающие поддержать это обращение, могут обратиться в приемную АНО «Центр защиты прав москвичей», используя форму обратной связи на сайте: c-pravmos.ru.

— Жилье должно быть доступным для всех россиян, невзирая на уровень их доходов, — подвела итог встречи Светлана Разворотнева.

Читайте также: Светлана Разворотнева: Послание президента практически полностью ориентировано на социальные инициативы

социальная помощьсубсидиинедвижимость
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где найти мужа: быстро, с комфортом и чтоб уж наверняка

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Папа, заплати мне за пятерку в школе

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не сдашь ЕГЭ — будешь «бутербродом»: как работает уличная реклама

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит платить психологам и коучам

Вадим Панов
Вадим Панов

«90 процентов чего угодно — полная чушь»: кто воспитает писателя

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Путин слов на ветер не бросает

Все мнения
О проекте
Читайте нас в