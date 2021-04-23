Открыт сбор подписей в поддержку инициативы Разворотневой о социальном жилье и субсидировании малоимущих

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Москвичи планируют написать обращение в адрес правительства РФ и собрать под ним подписи в поддержку инициативы члена Общественной палаты РФ и правозащитницы Светланы Разворотневой «Гарантируем доступное жилье по соцнайму каждому россиянину». Свои планы они озвучили на встрече с ней в приемной АНО «Центр защиты прав москвичей».

Светлана Разворотнева рассказала, что уже год пытается продвинуть законопроект о доступном жилье, однако пока безрезультатно.

— В России необходимо кратно увеличить количество жилья для социального найма. Введение новой формы социальной поддержки — субсидии на наем поддержит малоимущие семьи, вносящие плату за съем жилья, превышающую 30 процентов от дохода семьи. Уверена, государство может обеспечить россиян доступным жильем, не прибегая к ипотеке, — отметила Светлана Разворотнева.

Правозащитница уверена — эти меры благотворно скажутся на благосостоянии россиян и окажут положительное влияние на экономику страны.

Представительницы многодетных семей Москвы и муниципальные депутаты рассказали о готовности граждан арендовать жилье на понятных и прозрачных условиях, используя поддержку государства в виде субсидий на наем для семей с маленькими доходами. Как рассказала член общественной организации «Содружество», многодетная мать Алена Шапкина, соцнаем мог бы решить многие проблемы ее семьи.

— В моей семье восемь человек, один из детей — инвалид. Все мы живем в одной комнате. В очереди на квартиру стоим с 2001 года, она недвижима. Сколько еще ждать — неизвестно, — поделилась она.

В свою очередь депутат совета депутатов МО Печатники, многодетная мама Ирина Курбатова подчеркнула, что из-за высоких платежей семьи вынуждены во многом себе отказывать.

— Как муниципальный депутат, я часто сталкиваюсь с людьми, которые взяли ипотеку. Они работают без отпусков, без больничных и даже так нуждаются в средствах, — рассказала депутат.

По ее словам, если бы эти люди могли прибегнуть к помощи в виде доступного им соцнайма, они не поставили бы себя в столь сложную и стрессовую ситуацию.

Муниципальный депутат района Москворечье Сабурово Наталья Заусаева выступила с предложением написать обращение от матерей Москвы в адрес правительства РФ и собрать под ним подписи в поддержку инициативы Светланы Разворотневой.

Москвичи, желающие поддержать это обращение, могут обратиться в приемную АНО «Центр защиты прав москвичей», используя форму обратной связи на сайте: c-pravmos.ru.

— Жилье должно быть доступным для всех россиян, невзирая на уровень их доходов, — подвела итог встречи Светлана Разворотнева.

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