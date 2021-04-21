Светлана Разворотнева: Послание Президента практически полностью ориентировано на социальные инициативы

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Член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева дала личную оценку посланию Президента Федеральному Собранию РФ, опубликовав пост в социальных сетях. Она предлагает обеспечить россиян доступным жильем по социальному найму и ввести субсидии для малоимущих семей на съем жилья.

— Послание Президента практически полностью ориентировано на социальные инициативы - масштабные и очень важные задачи. Сбережение народа России - высший национальный приоритет и с этим трудно не согласиться. Изменения коснутся медицинской, образовательной сфер, а также мер социальной поддержки семьи и детей. Я очень рада, что Президент затронул вопросы, которые волнуют меня так сильно, - отметила правозащитница. - Хотела бы отметить, что, например, государство планирует вводить по 120 миллионов квадратных метров жилья ежегодно. К сожалению, правительство по-прежнему идет по пути субсидирования строительного сектора, а не самих пользователей жилья. Да, ипотечное кредитование развивается благодаря льготам, но в реальности субсидии на ипотеку скорее помогают банкам. Общество же поделилось на тех, кто может себе позволить кредит, и тех, кто не может. Я выступаю в защиту последних. Тем более, что у малообеспеченных граждан отсутствует реальная возможность просто получить крышу над головой.

Как подчеркнула Светлана Разворотнева, во всем мире для решения этой проблемы используют рынок наёмного жилья и нам необходимо развивать сектор доступного жилья для социального найма, которое будет находится в государственном управлении. Не менее важно ввести новую систему социальной поддержки — субсидию на найм жилого помещения. Это поддержит малоимущие семьи, которые вынуждены арендовать квартиры и тратят на их оплату большую часть своего бюджета.

— Летом прошлого года я подготовила проект федерального закона по реформированию жилищной политики государства и принимала участие в активном его обсуждении на самых разных площадках. Дальше слов дело не идет. Обращалась в Совет Федераций, Государственную Думу, Минстрой – пока что безрезультатно. Очень жаль, но я не собираюсь сдаваться — если для реализации важных для людей проектов необходимо самой стать депутатом ГД, то я и им стану. Эту тему я не оставлю!, — сказала правозащитница.

Напомним, что в марте Светлана Разворотнева сообщила о своем желании баллотироваться в депутаты Государственной Думы 8-го созыва по 201 избирательному округу.

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