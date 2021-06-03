Кошмарят за долги: что делать, если вам угрожает коллектор

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Россияне нередко берут займы до зарплаты или кредиты на покупку недвижимости. Однако не у каждого заемщика получается вернуть долг, а кто-то просто не собирается его отдавать. И тогда возвратом просроченных денег начинают заниматься коллекторы. «Вечерняя Москва» разбиралась, что должникам нужно знать о работе коллекторов и куда обращаться, если они ведут себя незаконно.

Что может коллектор

Коллектор — это специалист, который в рамках закона занимается возвратом просроченных долгов. Он может работать по поручению кредитора или коллекторского агентства. Специалист имеет право встречаться с должником, общаться с ним по телефону через звонки или сообщения. Также он может добиваться возврата долгов, общаясь с гражданином по почтовой или электронной переписке.

Встречаться с должником коллектору разрешается один раз в неделю. Общаться по телефону специалист может только один раз в сутки и не более восьми раз в месяц. А писать сообщения через интернет и на телефон — до двух раз в сутки, но не более 16 раз в месяц. Время для общения специалиста с должником ограничено: строго с 8 до 22 часов в будни и с 9 до 20 часов по выходным и в праздники.

Общение коллектора с не вернувшим долг человеком не ограничено по количеству сообщений и времени только для почтовых отправлений.

Что нельзя коллектору

Коллекторам запрещено оказывать психологическое давление на должников, унижать их словами и действиями, угрожать им и их родственникам. Также им нельзя раскрывать персональные данные граждан, среди которых, например, информация о задолженности.

Кроме того, специалисты не могут сообщать на место работы гражданина о том, что он задолжал кредитору определенную сумму. Также эта информация не может быть опубликована и в интернете.

Специалист по взысканию долгов не имеет права скрывать свой номер телефона или адрес электронной почты при общении. И ко всему прочему коллектор не может обманывать гражданина, представляясь, например, правоохранителем или госслужащим.

Новые законы

Руководитель социального проекта «Стоп! Коллектор» Вячеслав Курилин рассказывает, что в обществе сложилось отрицательное отношение к слову коллектор. Однако, по его словам, нужно понимать, что среди коллекторов есть и специалисты, которые никогда не использовали в работе противоправные методы.

— То законодательство, которое действует сегодня, хорошо регулирует коллекторскую деятельность, — говорит эксперт.

Он отмечает, что улучшить работу коллекторов поможет принятие нового закона, который сегодня находится на рассмотрении в Госдуме. Документ обязывает коллекторов общаться только с должником и не беспокоить его близких. Кроме того, проектом предусматривается ужесточение наказания за незаконную коллекторскую деятельность — лишение свободы на срок до пяти лет. А если это преступление совершено группой лиц — лишение свободы на срок до 12 лет.

Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, в свою очередь, отмечает, что с момента создания института коллекторства,количество жалоб на специалистов по возврату долгов, использующих незаконные методы, растет.

— Это говорит, что в этих рядах недостаточно высокая правовая культура, недостаточно квалификации и подготовки. И вопросы карательной политики государства в отношении лиц, нарушающих законодательство, должны быть действенными. А меры наказания должны быть выше, чтобы не было желания даже похулиганить, — говорит Выборный.

Он отмечает, что находящийся в Госдуме на рассмотрении законопроект поможет защитить должников от агрессивных и незаконных действий коллекторов.

— Документ усилит карательную политику государства в отношении тех нарушителей, которые совершают преступление…Когда коллектор переходит черту и совершает преступление в отношении здоровья и жизни человека, — говорит депутат.

Также Выборный подчеркивает, что среди коллекторов есть добропорядочные люди, а относиться ко всем одинаково из-за негативных действий некоторых лиц — неправильно.

Куда обращаться, если нужна помощь

Курилин говорит, что должник сразу поймет, если коллектор переходит черту при общении с ним, например, поступает слишком много звонков и в неположенное время, оскорбления при общении. Эксперт советует незамедлительно обращаться в службу судебных приставов и в прокуратуру. А если должник получает угрозы личной безопасности, то обратиться уже стоит в следственный комитет.

— Не надо ждать, это может привести к печальным последствиям, — говорит Курилин.

Заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов рассказывает, что в последнее время никаких громких дел, связанных с деятельностью коллекторов, в России не было. Однако скоро, по мнению эксперта, активность коллекторов повысится. Это связано с высокой закредитованностью граждан и падением доходов населения.

— Если на человека воздействуют физически или психологически, то нужно обращаться в правоохранительные органы и требовать защитить свои интересы и права, — говорит адвокат.

Краснов добавляет, что сегодня в России хорошо работают законы по защите должников от незаконных действий коллекторов. Конечно, по его словам, обстановку с противоправной работой специалистов по взысканию долгов нельзя назвать идеальной, но она не такая, как была еще несколько лет назад.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что людей, которые занимаются коллекторской деятельностью, необходимо лишить пенсии. Он отметил, что бывшим коллекторам нужно на законодательном уровне запретить занимать любую должность. По мнению Милонова, нужно быть «полным подонком и негодяем», чтобы звонить женщинам и угрожать им смертью сына, если он не вернет долг микрофинансовой организации. Помимо этого, депутат заявил, что коллекторы «должны быть лишены права называть себя гражданином».

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый в беседе с «ВМ» сказал, что предложение Милонова не имеет перспектив на реализацию в жизнь и противоречит законодательству России. Адвокат Дмитрий Краснов назвал идею депутата популистской, чтобы привлечь внимание. А руководитель социального проекта «Стоп! Коллектор» Вячеслав Курилин назвал инициативу неактуальной и неправильной, так как деятельность коллекторов хорошо отрегулирована законом.

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