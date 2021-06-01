Незаконный запрет? Как обжаловать долги и вернуть право на выезд из страны

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В России более пяти миллионов человек не могут выехать из страны из-за накопившихся долгов, сообщила Федеральная служба судебных приставов (ФССП). «Вечерняя Москва» выяснила, как вовремя узнать о своих задолженностях и что делать, если они возникли «из ниоткуда».

Что значит «невыездной»?

В список невыездных попадают россияне, чья задолженность превышает 10 тысяч рублей, заявила «ВМ» адвокат Таисия Малькова. Постановление о наличии долга выносит суд, и пристав работает именно с этим актом, сообщил изданию юрист Александр Целых. По его словам, зачастую заседания проходят без ответчика, поэтому тот не сразу узнает, что у него есть задолженность. После суда возбуждается исполнительное производство, возглавляемое приставом. Он, как отмечает эксперт, сначала дает должнику срок (не менее пяти дней и не более десяти) для добровольного погашения задолженности. Убедившись, что должник получил постановление о производстве и что «добровольный срок» истек, пристав имеет право наложить запрет на выезд гражданина за границу.

Во избежание курьезов Целых советует прийти к приставу на прием, чтобы убедиться, что запрет на выезд действительно был наложен. Инструментарий пристава, с помощью которого он уведомляет о наличии долга, небогат: заказное письмо «Почты России» и электронное извещение с помощью сайта госуслуг (если должник авторизован на портале), заявил юрист. С его слов, пристав присылает должнику не только письмо о его статусе, но и отдельное послание о запрете покидать страну.

— Но часто приставы ничего не отправляют или забывают отправить. Либо почта не очень хорошо работает, — сказал Целых, объясняя, почему многие граждане понятия не имеют о своих задолженностях.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Где узнать о долгах?

Как рассказала член Союза палаты налоговых консультантов Юлия Семенова, проверить наличие возможных долгов проще всего на сайте ФССП. Ведомство предлагает гражданам узнать о задолженностях либо с помощью портала госуслуг, либо через сервис «Банк данных исполнительных производств».

Руководитель контрольного комитета НАПКА Дмитрий Теплицкий в беседе с «ВМ» уточнил, что при желании спокойно выехать за границу желательно проверить информацию о долгах за 2–3 недели до даты запланированной поездки. Это поможет избежать нежелательных «сюрпризов» при прохождении пограничного контроля, сказал собеседник издания.

Что делать, если не согласен со своим долгом

Когда кажется, что долги взялись «из ниоткуда», нужно прийти на прием к приставу и попросить его объяснить, о каком вообще судебном акте или решении идет речь, порекомендовал юрист Целых. По его словам, нередко должник даже не в курсе, что был какой-то суд, принявший в отношении него постановление. Узнав у пристава, что случилось, нужно идти в суд, чтобы полностью ознакомиться с делом, и попробовать обжаловать вынесение судебного акта без извещения ответчика, сказал эксперт.

— Если порядок уведомления гражданина о долгах был нарушен, то речь идет о наложении незаконного запрета на выезд, — обратил внимание Целых. — Если ваше путешествие, отдых, выезд сорвались, можно потребовать от пристава возмещения убытков.

Как быстро погасить долг?

Погасить долг можно фактически в один клик на сайте ФССП, указала адвокат Малькова. Если же о долгах вы узнали прямо в аэропорту или ином месте отбытия за рубеж, во многих пунктах выезда сегодня можно найти отдел с дежурными приставами, заявил Целых. По его словам, они могут оперативно принять оплату долга и снять запрет на выезд.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Я узнал о задолженности прямо перед вылетом, и меня не пускают. Что делать?

По словам консультанта Семеновой, на сайте ФССП можно найти информацию не только о своих долгах, но даже фамилию и контактный телефон судебного пристава, работавшего с задолженностью.

— Звоните ему прямо по телефону и говорите: «Я в аэропорту, не могу вылететь, давайте срочно решать!». В будние дни это можно уладить оперативно, но на рейс все равно опоздаете, — отметила Семенова.

Далее, говорит она, есть два варианта развития событий: либо остаться, не летать и обжаловать постановление; либо заплатить, улететь, вернуться и тоже обжаловать, чтобы вернуть деньги с неустойкой при условии, что суд встанет на сторону должника.

— Если срок обжалования (в течение десяти дней — прим. «ВМ») не прошел, можно подать апелляцию, — указала консультант.

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