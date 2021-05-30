Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москвич выплатил долг по алиментам на 6 миллионов рублей
Фото: pixabay.com

Москвич выплатил долг по алиментам на 6 миллионов рублей

Илья Ашуров

Происшествия

Житель столицы выплатил крупную сумму долга по алиментам. Это произошло после того как на его имущество наложили арест. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщили в пресс-службе столичного ГУ Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

35-летний москвич должен был выплачивать алименты в размере одной трети от всех своих доходов. Однако он этого не делал, и за все время невыплат у него накопилась задолженность в размере 6 миллионов рублей. В какой-то момент ФССП наложила арест на имущество должника, а также ограничила его в праве выезда за рубеж.

— Должник, совершающий рабочие поездки за пределы Российской Федерации, полностью рассчитался с задолженностью перед детьми, — написала пресс-служба.

Ранее сотрудники столичного ГУ ФСПП рассказали, кто чаще всего не выплачивает алименты в Москве. Оказалось, что среднестатистический алиментщик в Москве — это мужчина. Только 9,5 процента должников по алиментам в столице — женщины.

Читайте также: В Совфеде предложили ввести пособия для оставшихся без алиментов семей

ФССПмосквичвыплата алиментов
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте