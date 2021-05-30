Москвич выплатил долг по алиментам на 6 миллионов рублей

Фото: pixabay.com

Житель столицы выплатил крупную сумму долга по алиментам. Это произошло после того как на его имущество наложили арест. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщили в пресс-службе столичного ГУ Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

35-летний москвич должен был выплачивать алименты в размере одной трети от всех своих доходов. Однако он этого не делал, и за все время невыплат у него накопилась задолженность в размере 6 миллионов рублей. В какой-то момент ФССП наложила арест на имущество должника, а также ограничила его в праве выезда за рубеж.

— Должник, совершающий рабочие поездки за пределы Российской Федерации, полностью рассчитался с задолженностью перед детьми, — написала пресс-служба.

Ранее сотрудники столичного ГУ ФСПП рассказали, кто чаще всего не выплачивает алименты в Москве. Оказалось, что среднестатистический алиментщик в Москве — это мужчина. Только 9,5 процента должников по алиментам в столице — женщины.

Читайте также: В Совфеде предложили ввести пособия для оставшихся без алиментов семей