В Совфеде предложили ввести пособия для оставшихся без алиментов

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В Совете Федерации РФ выступили с инициативой введения пособий для семей, не получающих назначенные им алименты. Об этом рассказала председатель комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.

Как уточнила сенатор, предлагается выплачивать по 50 процентов регионального прожиточного минимума семьям с детьми, на которых назначены алименты, но по каким-то обстоятельствам один из родителей не выполняет свою обязанность.

Данная инициатива находится в стадии обсуждения, поскольку пока не определен источник финансирования нового пособия, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что в Москве увеличили возраст родителей, имеющих право на получение выплаты при рождении ребенка.

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