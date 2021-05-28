Возраст семей, которые получат выплату при рождении ребенка, увеличили в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил возраст молодых семей, которые получат дополнительную выплату при рождении ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Власти Москвы распространят право на получение дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка на те семьи, которые не достигли 36 лет. Ранее это право распространялось на семьи до 30 лет.

Подать заявление на получение выплаты смогут московские семьи, в которых оба супруга являются москвичами. Кроме того, один из супругов обязательно должен быть старше 30 лет. Родитель-одиночка в возрасте от 30 до 36 лет тоже имеет право на получение пособия.

— При рождении первого ребенка размер выплаты составит 90 тысяч 145 рублей (пять прожиточных минимумов), второго — 126 тысяч 203 рубля (семь прожиточных минимумов), третьего и последующих — 180 тысяч 290 рублей (10 прожиточных минимумов), — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.

Выплату смогут получить те родители, чей ребенок родился не ранее 1 января 2021 года.

Ранее власти Дагестана увеличили ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в десять раз.

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