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Ветеранам ВОВ увеличили ежемесячные выплаты в 10 раз в Дагестане
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Ветеранам ВОВ увеличили ежемесячные выплаты в 10 раз в Дагестане

Кирилл Николаев

Общество

Власти Дагестана увеличили ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в десять раз. Об этом в четверг, 27 мая, сообщили в пресс-службе главы региона.

Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов. Теперь ветераны Великой Отечественной войны будут получать дополнительную пожизненную ежемесячную выплату в размере 20 тысяч рублей.

В пресс-службе добавили, что ежегодно в мае участники Великой Отечественной войны будут получать выплаты в размере 50 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

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