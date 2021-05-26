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Российским военнослужащим повысят оклады с 1 октября
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Российским военнослужащим повысят оклады с 1 октября

Кирилл Николаев

Армия

С 1 октября российским военнослужащим повысят оклады по должностям и званиям в 1,037 раза. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 26 мая.

Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Оно затронет контрактников, срочников, проходящих службу в Росгвардии, сотрудников органов внутренних дел, органов уголовно-исполнительной системы, пожарных и таможенников. Согласно документу, выплаты будут произведены в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что более 85 процентов командиров ВС России получили боевой опыт в Сирии.

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Военнослужащие РФподписал постановлениеМихаил Мишустин
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