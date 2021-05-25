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Путин: более 85 процентов командиров ВС России получили боевой опыт в Сирии
Фото: Администрация президента РФ

Путин: более 85 процентов командиров ВС России получили боевой опыт в Сирии

Илья Ашуров

Армия

Большинство командиров соединений и полков Вооруженных сил России получили боевой опыт в Сирии. Этот опыт будет учтен при подготовке командного состава российской армии. Об этом во вторник, 25 мая, заявил президент России Владимир Путин.

Это заявление глава российского государства сделал на оборонном совещании в Сочи. Также президент обратил внимание на рост уровня подготовки личного состава национальных Вооруженных сил.

— Все командующие общевойсковыми объединениями и объединениями ВВС и ПВО, более 85 процентов командиров соединений и полков получили боевой опыт в Сирийской Арабской Республике и сейчас опираются на него в ходе маневров, командно-штабных учений и тренировок, при подготовке личного состава частей и подразделений, — цитирует президента ТАСС.

Ранее Владимир Путин сообщил, что за последнее время потенциал ядерной триады серьезно укрепился в России.

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российские вооруженные силыАрмияВладимир Путин
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