Путин заявил, что потенциал ядерной триады серьезно укрепился в России

Фото: Администрация президента РФ

Потенциал ядерной триады серьезно укрепился в России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во вторник, 25 мая.

— В армию и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы оружия и военной техники. Так, серьезно укрепился потенциал ядерной триады, — рассказал российский лидер.

Кроме того, необходимо определить образцы перспективных вооружений, которые станут основой государственной программы вооружений до 2034 года, приводит слова Путина ТАСС.

Ранее эксперт заявил о превосходстве российской армии над НАТО.

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