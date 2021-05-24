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Эксперт заявил о превосходстве российской армии над НАТО
Фото: Пресс-служба Южного военного округа

Эксперт заявил о превосходстве российской армии над НАТО

Полина Долганова

Внешняя политика

Российская армия является очень мобильной и превосходит вооруженные силы НАТО по ряду направлений. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, сложившееся в советское время материаловедение превосходит любые западные разработки, в которых превалирует акцент на электронику и композитные материалы.

Так, например, новейшие материалы не всегда выдерживают ту температуру, которая достигается при образовании плазмы вокруг летящей ракеты.

— Разработки советского периода, современные наработки позволяют нам достаточно серьёзно оторваться вперед, — заявил Кнутов в разговоре с RT.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о мировом превосходстве ВС России в стратегических силах.

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