Эксперт заявил о превосходстве российской армии над НАТО
Российская армия является очень мобильной и превосходит вооруженные силы НАТО по ряду направлений. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
По его словам, сложившееся в советское время материаловедение превосходит любые западные разработки, в которых превалирует акцент на электронику и композитные материалы.
Так, например, новейшие материалы не всегда выдерживают ту температуру, которая достигается при образовании плазмы вокруг летящей ракеты.
— Разработки советского периода, современные наработки позволяют нам достаточно серьёзно оторваться вперед, — заявил Кнутов в разговоре с RT.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о мировом превосходстве ВС России в стратегических силах.
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