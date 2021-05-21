Шойгу заявил о мировом превосходстве ВС России в стратегических силах

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России превзошли все армии мира по соотношению современной техники в стратегических ядерных силах. Об этом заявил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу, 21 мая.

— Мы сегодня имеем, если говорить о стратегических ядерных силах, уровень современности 86 процентов. Такого уровня не имеет ни одна армия мира современности. Это очень высокие показатели, — цитирует Шойгу РИА Новости.

Он отметил, что уровень современности в целом по армии превысил 70 процентов и этот показатель продолжает расти.

Министр напомнил об обещании Владимира Путина применить все силы, чтобы российская армия стала современной.

Шойгу уточнил, что нарастание мощи российской армии связано еще и с тем, что промышленность страны встала «на достаточно надежные, основательные рельсы», а также с плановым подходом в вопросе контроля средств, выделяемых на гособоронзаказ, сообщает РИА Новости.

Ранее Путин поздравил Шойгу с днем рождения и годовщиной Тихоокеанского флота.

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