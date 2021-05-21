Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Шойгу заявил о мировом превосходстве ВС России в стратегических силах
Фото: Минобороны РФ

Шойгу заявил о мировом превосходстве ВС России в стратегических силах

Анастасия Колоскова

Армия

Вооруженные силы России превзошли все армии мира по соотношению современной техники в стратегических ядерных силах. Об этом заявил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу, 21 мая.

— Мы сегодня имеем, если говорить о стратегических ядерных силах, уровень современности 86 процентов. Такого уровня не имеет ни одна армия мира современности. Это очень высокие показатели, — цитирует Шойгу РИА Новости.

Он отметил, что уровень современности в целом по армии превысил 70 процентов и этот показатель продолжает расти.

Министр напомнил об обещании Владимира Путина применить все силы, чтобы российская армия стала современной.

Шойгу уточнил, что нарастание мощи российской армии связано еще и с тем, что промышленность страны встала «на достаточно надежные, основательные рельсы», а также с плановым подходом в вопросе контроля средств, выделяемых на гособоронзаказ, сообщает РИА Новости.

Ранее Путин поздравил Шойгу с днем рождения и годовщиной Тихоокеанского флота.

Читайте также: Мэр Москвы поздравил с днем рождения Сергея Шойгу

российская армияСергей Шойгуроссийские вооруженные силы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Аристарх Ливанов
Аристарх Ливанов

«17 мгновений» Вячеслава Тихонова

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Все мнения
О проекте