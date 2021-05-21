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Путин поздравил Шойгу с днем рождения и годовщиной Тихоокеанского флота
Фото: Минобороны РФ

Путин поздравил Шойгу с днем рождения и годовщиной Тихоокеанского флота

Анастасия Колоскова

Политика

Президент России Владимир Путин поздравил министра обороны страны Сергея Шойгу, которому 21 мая исполнилось 66 лет, с днем рождения и годовщиной Тихоокеанского флота.

Президент пошутил, что последнему имениннику исполняется «чуть побольше» — 290 лет.

— Хочу пожелать вам всего самого доброго. Ну и морякам Тихоокеанского флота — семь футов под килем. И успешной службы на благо Отечества. Тихоокеанцы всегда у нас всегда впереди, осваивают новейшую технику. И уверен, что они достойно будут выполнять те задачи, которые ставит перед ними Россия. Ну а вам как министру обороны хочу пожелать не только здоровья, но и успехов в вашей служебной деятельности, — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее Песков ответил на вопрос о присутствии Путина на открытии Олимпиады.

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