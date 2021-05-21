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Путин назвал причину обострения ситуации с ценами на продукты
Фото: Администрация президента РФ

Путин назвал причину обострения ситуации с ценами на продукты

Анастасия Колоскова

Политика

Проблемы с резким колебанием цен на продукты, которые являются социально значимыми, обостряются на фоне нестабильной мировой конъюнктуры. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), проходившего в формате видеоконференции.

Российский лидер выразил признательность партнерам за поддержку инициативы РФ по нормализации ситуации с ценами, отметив, что для этого вопроса есть конкретные решения.

— В частности, не так давно Евразийская комиссия приняла конкретные решения, направленные на консолидацию ценовой политики государств ЕАЭС на рынке сахара, — цитирует президента ТАСС.

По словам Путина, в случае необходимости нужно принимать такие же оперативные меры и по другим продуктам.

Ранее Песков рассказал, может ли Путин встретиться с Маском.

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ценыцены на продуктыВладимир Путин
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