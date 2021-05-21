«Постелить соломку»: экономист оценил риск кризиса в ближайшие пять лет

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Предсказанный аналитиками очередной этап мирового кризиса в 2025–2026 годах, скорее всего, произойдет позже. Но обычному россиянину защититься от него невозможно: главное при грядущем кризисе — не брать кредитов и быть осторожным. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов.

Ранее «ВМ» писала, что новый этап экономического кризиса придется на середину 2020-х годов. Об этом говорится в опубликованном докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

— Вероятнее всего, этот прогноз имеет под собой основания. Я не могу с уверенностью сказать, произойдет ли это в 2025–2026 годах. С моей точки зрения, он разовьется позже, — сказал он.

Также эксперт отметил, что предпосылки к кризису связаны с тем, что кризис 2020 года, связанный с короновирусом, своеобразный. Он не носил характер классического циклического кризиса.

— Он наложился на классический кризис. Если бы мы столкнулись с обычным классическим или периодически возникающим кризисом, с периодически возникающим спадом производства, то этот спад затронул бы, скорее всего, так или иначе большинство отраслей. Мы сталкиваемся с такой ситуацией, что кризис поразил целый ряд отраслей и сферы услуг, в тоже время другие отрасли не пострадали. Значит, что не произошло характерной расчистки поля от неэффективных компаний. А в сфере услуг произошла чрезмерная зачистка, — говорит Колганов.

По его словам, это приводит к тому, что целый ряд предпосылок обычного кризиса, который должен был наступить в 2020 году, а то и раньше, остался. Поэтому новый кризис прогнозируется на 2025–2026 годы.

— Это так называемое «эхо» несостоявшегося кризиса в 2020 году, — добавил эксперт.

Колганов также отметил, что у «обычного россиянина нет шанса» избежать встречи с мировым кризисом. Однако, по словам эксперта, можно «постелить себе соломку».

— Нужно обращать внимание на осторожность и осмотрительность. Не залезать в кредиты, не совершать рискованных операций, если речь идет о малом и среднем бизнесе. Житейская осторожность. Кризис наступает, не зависимо от того, хотим мы этого или нет, — добавил эксперт.

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