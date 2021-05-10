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Аналитики предсказали очередной этап мирового кризиса в 2025–2026 годах
Фото: pixabay.com / Csaba Nagy

Аналитики предсказали очередной этап мирового кризиса в 2025–2026 годах

Илья Ашуров

Экономика

Новый этап экономического кризиса придется на середину 2020-х годов. Об этом говорится в опубликованном докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Эксперты центра выделяют два сценария развития мировой экономики: базовый и структурный. Согласно базовому сценарию, пандемия коронавируса завершится уже в середине нынешнего года, прирост общемирового ВВП составит порядка 4 процентов в год, а цены на нефть зафиксируются в районе 85 долларов за баррель.

Второй, структурный сценарий, предполагает, что пандемия закончится только в следующем году. В этом случае прогнозируется прирост мирового ВВП на 2–3 процента, цены на нефть будут около 55–60 долларов. Также при данной экономической конъюнктуре ожидается долговой кризис в странах Южной Европы и Турции.

Однако отмечается, что экономический кризис ожидается при обоих сценариях. Специалисты полагают, что, вероятнее всего, он случится в 2025–2026 годах.

Также эксперты отметили, что в ближайшее десятилетие ожидают ежегодный рост экономики России на 1,5–2 процента. Но в случае кризиса этот показатель может быть и нулевым, говорится в докладе ЦМАКП.

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