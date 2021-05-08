Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Эксперт оценил новые правила торговли топливом на биржах
Фото: Александр Кожохин, Вечерняя Москва

Эксперт оценил новые правила торговли топливом на биржах

Елена Фролова

Экономика

Российское правительство внесло коррективы в порядок биржевых торгов топливом для стабилизации цен. Такую информацию предоставила пресс-служба кабмина.

Для того чтобы снизить риски монопольного ценообразования, российские крупные нефтяные компании обязаны будут отправлять часть топлива на биржу, откуда независимые автозаправочные станции смогут приобрести его по рыночной цене. Согласно предположениям, подобные меры будут способствовать равномерности биржевых торгов.

Как пояснил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, подобные корректировки касаются только оптового сегмента продаж.

— С начала текущего года стоимость топлива на оптовом рынке увеличилась значительно больше, чем на розничном — примерно раза в три, — пояснил эксперт.

Он объяснил, что если в розничном сегменте будет констатирован рост цен на бензин на уровне 3–3,4 процента, то в оптовом — на 8–9 процентов, отмечает ИА «НСН». Поэтому, по словам Сергея Пикина, правительство собирается сделать торги более плавными, планомерными и предсказуемыми.

Читайте также: Правительство России внесло изменения в порядок биржевых торгов топливом

ценыРоссиятопливо
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кризис в Армении: Пашинян уходит, чтобы остаться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Мое право на праздник

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Город героев, город-герой: сколько памятных дат в мае

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Проще, дешевле, скуднее: почему обед из трех блюд уходит в прошлое

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Между Палестиной и Израилем: можно ли усидеть на двух стульях

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отголоски войны. Господь хранит нас!

Камран Гасанов
Камран Гасанов

День Аль-Кудс: как решить палестинский вопрос

Все мнения
О проекте