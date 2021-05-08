Эксперт оценил новые правила торговли топливом на биржах

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Российское правительство внесло коррективы в порядок биржевых торгов топливом для стабилизации цен. Такую информацию предоставила пресс-служба кабмина.

Для того чтобы снизить риски монопольного ценообразования, российские крупные нефтяные компании обязаны будут отправлять часть топлива на биржу, откуда независимые автозаправочные станции смогут приобрести его по рыночной цене. Согласно предположениям, подобные меры будут способствовать равномерности биржевых торгов.

Как пояснил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, подобные корректировки касаются только оптового сегмента продаж.

— С начала текущего года стоимость топлива на оптовом рынке увеличилась значительно больше, чем на розничном — примерно раза в три, — пояснил эксперт.

Он объяснил, что если в розничном сегменте будет констатирован рост цен на бензин на уровне 3–3,4 процента, то в оптовом — на 8–9 процентов, отмечает ИА «НСН». Поэтому, по словам Сергея Пикина, правительство собирается сделать торги более плавными, планомерными и предсказуемыми.

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