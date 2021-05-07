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Правительство России внесло изменения в порядок биржевых торгов топливом
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Правительство России внесло изменения в порядок биржевых торгов топливом

Полина Долганова

Экономика

Кабинет министров России внес изменения в порядок биржевых торгов топливом для стабилизации цен. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Соответствующее постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

— Механизмы биржевых торгов бензином и дизелем будут усовершенствованы, что позволит избежать резких скачков цен на моторное топливо, — говорится в сообщении.

Теперь крупные российские нефтяные компании обязаны отправлять часть топлива на биржу, где независимые АЗС могут купить его по рыночным ценам. Отмечается, что такая практика позволит снизить риски монопольного ценообразования.

В связи с новым постановлением осуществлять торговлю на бирже отныне можно с помощью автомобильного транспорта непосредственно с завода. Это позволит отдельным компаниям отгружать больше нефтепродуктов. Кроме того, новая система дает гарантию, что биржевое топливо дойдет до покупателей.

В кабмине подытожили, что документ поможет урегулировать ситуацию на рынке топлива и окажет положительное влияние на динамику инфляции.

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Кабмин РФбиржатопливо
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