Правительство России внесло изменения в порядок биржевых торгов топливом

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Кабинет министров России внес изменения в порядок биржевых торгов топливом для стабилизации цен. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Соответствующее постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

— Механизмы биржевых торгов бензином и дизелем будут усовершенствованы, что позволит избежать резких скачков цен на моторное топливо, — говорится в сообщении.

Теперь крупные российские нефтяные компании обязаны отправлять часть топлива на биржу, где независимые АЗС могут купить его по рыночным ценам. Отмечается, что такая практика позволит снизить риски монопольного ценообразования.

В связи с новым постановлением осуществлять торговлю на бирже отныне можно с помощью автомобильного транспорта непосредственно с завода. Это позволит отдельным компаниям отгружать больше нефтепродуктов. Кроме того, новая система дает гарантию, что биржевое топливо дойдет до покупателей.

В кабмине подытожили, что документ поможет урегулировать ситуацию на рынке топлива и окажет положительное влияние на динамику инфляции.

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