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Курс доллара понизился до 73,96 рубля на Московской бирже
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Курс доллара понизился до 73,96 рубля на Московской бирже

Полина Долганова

Экономика

Курс доллара к рублю составил 73,9625 рубля на открытии торгов Московской биржи в пятницу, 7 мая. Таким образом по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов он понизился на 26,75 копеек.

В свою очередь курс евро понизился на 18,5 копеек и составил 89,385 рубля.

Ранее Центробанк сообщил о сохраняющихся рисках высокой инфляции. Инвесторы отмечают, что в настоящий момент снижается геополитическая напряженность. На этом сказываются сообщения о возможной встрече президентов России и США — Владимира Путина и Джо Байдена.

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