Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Студент попросил, чтобы Путин наградил его маму орденом «Родительская слава»
Фото: Администрация президента РФ

Студент попросил, чтобы Путин наградил его маму орденом «Родительская слава»

Елена Фролова

Общество

Студент первого курса одного из университетов РФ Иван Дзыгар во время марафона «Новое знание» обратился к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову с просьбой, чтобы Владимир Путин наградил его маму орденом «Родительская слава».

Молодой человек объяснил, что у него есть пять младших братьев и две сестры. Студенту очень хотелось бы, чтобы российский лидер вручил его матери награду. Дмитрий Песков сказал, что данный вопрос он возьмет на заметку.

Первокурсник пояснил, что с большим уважением относится к родителям и для него крайне важно, чтобы его маму наградил Владимир Путин.

— Я всегда хотел, но не знал, как это сделать. Однако узнав, что проводится такое мероприятие, и получив приглашение, решил воспользоваться возможностью. Тем более когда узнал, что на нем будет выступать Дмитрий Песков, — пояснил Иван Дзыгар.

Он также добавил, что все члены его семьи ведут здоровый образ жизни. Мама Наталья Дзыгар является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике, папа — мастер спорта по греко-римской борьбе и ветеран боевых действий в Афганистане. В настоящее время отец Ивана на пенсии, а мать преподает йогу, отмечает телеканал 360.

Читайте также: Глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая: Закон о многодетных необходим будущим родителям уже сегодня

Дмитрий ПесковВладимир Путинстуденты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Аристарх Ливанов
Аристарх Ливанов

«17 мгновений» Вячеслава Тихонова

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пионерия спасла бы нас от Керчи и Казани

Все мнения
О проекте