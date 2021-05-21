Студент попросил, чтобы Путин наградил его маму орденом «Родительская слава»

Фото: Администрация президента РФ

Студент первого курса одного из университетов РФ Иван Дзыгар во время марафона «Новое знание» обратился к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову с просьбой, чтобы Владимир Путин наградил его маму орденом «Родительская слава».

Молодой человек объяснил, что у него есть пять младших братьев и две сестры. Студенту очень хотелось бы, чтобы российский лидер вручил его матери награду. Дмитрий Песков сказал, что данный вопрос он возьмет на заметку.

Первокурсник пояснил, что с большим уважением относится к родителям и для него крайне важно, чтобы его маму наградил Владимир Путин.

— Я всегда хотел, но не знал, как это сделать. Однако узнав, что проводится такое мероприятие, и получив приглашение, решил воспользоваться возможностью. Тем более когда узнал, что на нем будет выступать Дмитрий Песков, — пояснил Иван Дзыгар.

Он также добавил, что все члены его семьи ведут здоровый образ жизни. Мама Наталья Дзыгар является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике, папа — мастер спорта по греко-римской борьбе и ветеран боевых действий в Афганистане. В настоящее время отец Ивана на пенсии, а мать преподает йогу, отмечает телеканал 360.

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