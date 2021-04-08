Глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая: Закон о многодетных необходим будущим родителям уже сегодня

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Председатель Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет матерей» Татьяна Буцкая считает, что закон о многодетных семьях необходим в России. Об этом она заявила в рамках круглого стола на тему «Перспективы принятия закона о мерах государственной поддержки многодетных семей».

По словам Буцкой, с каждым годом показатель рождаемости уменьшается. Если тенденция будет продолжаться, то, по мнению экспертов, к 2036 году численность населения России сократится на десять процентов. Для того чтобы решить эту проблему, необходимо замотивировать население на рождение трех и более детей.

Буцкая отметила, что в первую очередь стоит начать с закрепления на федеральном уровне определения «многодетной семьи». Кроме того, сейчас регион самостоятельно определяет меры поддержки многодетных семей.

— Если в одном регионе у вас были определенные льготы и выплаты, то при переезде их уже может не быть. Все это негативно влияет на мотивацию людей иметь много детей, — добавила Буцкая.

Она подчеркнула, что законопроект о многодетных семьях пытались несколько раз внести в Госдуму с многочисленными поправками, но он так и не вступил в силу. Данный законопроект также поддержала общественный деятель, тележурналист Арина Шарапова.

— Я многовнучная бабушка, всю свою жизнь переживала, что у меня только один сын. Теперь, глядя на поколение сына, вижу, как многие хотят стать многодетными. Нам надо действовать так, чтобы у всех зародилась такая мысль. Чтобы создать беби-бум! Уверена, что страна пойдет навстречу и поможет, — заявила она.

Свое мнение по этому вопросу выразили и другие участники встречи. По словам депутата муниципального образования Богородицкое Анны Ивановой, в России есть орден «Родительская слава», но для его получения мамам нужно пройти сложную процедуру.

— Сложно найти кандидатов — мамы не хотят проходить эту процедуру. Но все должны видеть — что идет мать-героиня. Заходит в транспорт, все место уступают, и бесплатный проезд! — заявила Иванова.

Эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) Наталья Москвитина предложила увеличить материнский капитал на третьего ребенка, а президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марина Кондратович предложила уделить внимание вопросу бюджетного образования для многодетных мам.

— По опросам — обычные мамы не готовы рожать, а многодетные — готовы еще. И даже не деньги главное. Главное — образование. Маткапитал идет в основном на жилье, а на образование не остается. И как быть, если не будет бюджетного образования? Должно быть так, что многодетная семья — благополучная семья! — отметила Кондратович.

Буцкая пообещала, что все предложения будут проанализированы.

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