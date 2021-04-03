Глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая прокомментировала идею увеличить срок декрета, входящего в страховой стаж

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Общественный деятель, глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая поддерживает инициативу уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой об увеличении срока декрета, который входит в страховой стаж.

Татьяна Буцкая предлагает также учесть и другие важные аспекты помощи молодым и многодетным матерям.

— Включение времени по уходу за ребенком в стаж при расчете пенсии — очень актуальный вопрос для многодетных мам. Сейчас в полном объеме этой льготой могут воспользоваться только семьи, у которых от одного до четырех детей, — сказала глава организации «Совет матерей».

Она отметила, что семьи, в которых пятеро и больше детей, также должны быть включены в эту льготу. Татьяна Буцкая напомнила, что отпуск по уходу за ребенком составляет три года, однако пособие выплачивается только первые полтора года. «Совет матерей» предложил продлить срок выплаты на все три года.

Глава организации добавила, что воспитание детей следует приравнять к трудовой деятельности с точки зрения пенсионного законодательства.

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