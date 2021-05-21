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Мэр Москвы поздравил с днем рождения Сергея Шойгу
Фото: Минобороны РФ

Мэр Москвы поздравил с днем рождения Сергея Шойгу

Анастасия Волоснова

Общество

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения министра обороны России Сергея Шойгу в пятницу, 21 мая. Соответствующую публикацию глава города выложил в своем Instagram-аккаунте.

Мэр пожелал Шойгу здоровья, благополучия, а также всего самого доброго.

— Сердечно поздравляю с днем рождения министра Сергея Кужугетовича Шойгу! Вы большой профессионал и человек дела, — написал глава города.

Напомним, Сергей Шойгу занимает должность министра обороны России с 2012 года.

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