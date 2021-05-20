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Путин назвал причину «переписывания» истории Второй мировой войны
Фото: Администрация президента РФ

Путин назвал причину «переписывания» истории Второй мировой войны

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин сообщил, что попытки исказить роль СССР во Второй мировой войне преследуют цель ослабить и дискредитировать РФ.

— Мы все чаще сталкиваемся с попытками оболгать и извратить историю, пересмотреть роль Красной армии в разгроме нацизма, в освобождении народов Европы от коричневой чумы, — сказал российский лидер.

Президент отметил, что причиной этому стали попытки «сдержать» Россию. Владимир Путин уточнил, что РФ становится все самостоятельней и сильнее, тем больше возникает попыток ее ослабить и дискредитировать ценности, необходимые для объединения общества.

Глава государства сказал, что попытки ослабить страну предпринимались в разные времена и исторические эпохи. Путин также добавил, что проталкивание идей пересмотра итогов Второй мировой войны нельзя оставлять без реакции и достойного ответа, сообщает РИА Новости.

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Вторая мировая войнаРоссияВладимир Путин
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