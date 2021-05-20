Путин назвал причину «переписывания» истории Второй мировой войны

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин сообщил, что попытки исказить роль СССР во Второй мировой войне преследуют цель ослабить и дискредитировать РФ.

— Мы все чаще сталкиваемся с попытками оболгать и извратить историю, пересмотреть роль Красной армии в разгроме нацизма, в освобождении народов Европы от коричневой чумы, — сказал российский лидер.

Президент отметил, что причиной этому стали попытки «сдержать» Россию. Владимир Путин уточнил, что РФ становится все самостоятельней и сильнее, тем больше возникает попыток ее ослабить и дискредитировать ценности, необходимые для объединения общества.

Глава государства сказал, что попытки ослабить страну предпринимались в разные времена и исторические эпохи. Путин также добавил, что проталкивание идей пересмотра итогов Второй мировой войны нельзя оставлять без реакции и достойного ответа, сообщает РИА Новости.

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