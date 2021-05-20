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Путин подписал документ об эвакуации граждан РФ и СНГ из сектора Газа
Фото: Администрация президента РФ

Путин подписал документ об эвакуации граждан РФ и СНГ из сектора Газа

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об эвакуации граждан РФ и СНГ из сектора Газа по их желанию. Об этом говорится в тексте документа, который был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 20 мая.

— В связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа в результате военной операции вооруженных сил Государства Израиль предусмотреть эвакуацию выразивших такое пожелание граждан РФ и СНГ, — говорится в тексте.

Помимо этого, президент поручил МИД совместно с СВР и МЧС России определить сроки и формат эвакуации людей из сектора Газа. Также МЧС поручено организовать перевозку граждан в Москву.

Конфликт между Израилем и Палестиной

7 мая вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них были перехвачены системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.

Читайте также: Поставку гуманитарной помощи в сектор Газа приостановили из-за обстрела ХАМАС

СНГВладимир Путинэвакуация
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