Поставку гуманитарной помощи в сектор Газа приостановили из-за обстрела ХАМАС

Фото: mil.ru / Минобороны России

Поставку гуманитарной помощи из Иордании в сектор Газа пришлось временно остановить из-за обстрела контрольно-пропускного пункта Керем-Шалом группировкой ХАМАС. Об этом рассказало подразделение израильского министерства обороны COGAT в своем Twitter-аккаунте.

Обстрел произошел в среду, 19 мая, во время ожидания перехода партии гуманитарной помощи в сектор Газа.

— ХАМАС произвел три выстрела из минометов на контрольно-пропускном пункте Керем-Шалом в тот момент, когда партия гуманитарной помощи из Иордании ожидала перехода в сектор Газа, — говорится в сообщении.

Из-за нападения отгрузка помощи была приостановлена, уточнили в ведомстве. Уточняется, что обстрел в ходе передачи гуманитарной помощи произошел второй раз. Накануне во время аналогичного нападения пострадал израильский военнослужащий.

Ранее сообщалось, что Израиль допустил возможность взятия под контроль сектора Газа.

Конфликт между Израилем и Палестиной

Волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей, вспыхнули 7 мая. В результате продолжаются акции протеста, перерастающие в беспорядки.

На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них были перехвачены системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.

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