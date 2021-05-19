Израиль допустил возможность взятия под контроль сектора Газа

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В Израиле не исключают возможности взятия под контроль сектора Газа. Об этом рассказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, в настоящее время Израиль «энергично сдерживает» действия со стороны Палестины и пытается добиться прекращения ракетных ударов. Однако в стране не исключают возможности эскалации конфликта.

— Вы можете либо захватить их, это всегда допустимая возможность, либо вы можете сдержать их, — заявил Нетаньяху во время выступления в Тель-Авиве перед иностранными дипломатами в среду, 19 мая.

Политик отметил, что нельзя назвать точные даты операции Израиля против военных в секторе Газа, так как предыдущие столкновения «длились долго», пишет издание «Таймс оф Израэл».

Ранее политолог предрек бесконечный конфликт в секторе Газа.

Конфликт между Израилем и Палестиной

Напомним, 7 мая вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них были перехвачены системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.

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