Политолог предрек бесконечный конфликт в секторе Газа

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Соединенные Штаты в третий раз заблокировали принятие Советом Безопасности ООН заявления, главной целью которого является призыв к прекращению огня между Израилем и движением ХАМАС. По мнению основателя и президента научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгения Сатановского, в скором времени прекращения конфликта ожидать не стоит.

— Блокировка происходит, потому что подобная политическая байда уже идет десятки лет — есть определенные традиции. До той поры, пока израильтяне не ликвидируют в Газе режим ХАМАС, ничего другого ждать не приходится, — считает эксперт.

По его словам, фразы про обострения не имеют никакого отношения к реальности. Он также добавил, что не нужно было уходить из Газы в 2005 году и выводить оттуда дивизию. Также, по мнению эксперта, не стоило проводить в палестинской национальной автономии выборы в 2007 году, отмечает телеканал 360.

Как подчеркнул Евгений Сатановский, на самом деле этот конфликт можно назвать «вялотекущей террористической войной».

Конфликт между Израилем и Палестиной

Волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей, вспыхнули 7 мая. В результате продолжаются акции протеста, перерастающие в беспорядки.

На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них были перехвачены системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.

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