Генассамблея ООН обсудит палестино-израильский конфликт

Фото: twitter.com/reallAssaf

Пленарное заседание Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) по ситуации между Израилем и Палестиной пройдет 20 мая. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил председатель 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр.

По его словам, участники встречи также обсудят ситуацию на Ближнем Востоке.

BM Genel Kurulu’nu, İslam İşbirliği Teşkilatı adına Nijer ve Arap Grubu adına Cezayir Daimi Temsilcilerinin ortak imzalı mektubunda yer alan talebe binaen, işgal altındaki Filistin topraklarındaki vahim durumu görüşmek üzere, 20 Mayıs Perşembe günü saat 10:00 da toplayacağım. pic.twitter.com/UM57AjNGc8 — Volkan BOZKIR (@volkan_bozkir) May 17, 2021

Конфликт между Израилем и Палестиной

7 мая вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них были перехвачены системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.

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