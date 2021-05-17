Эрдоган «проклял» правительство Австрии из-за поднятия флага Израиля

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко отреагировал на решение властей Австрии поднять флаги Израиля над некоторыми федеральными зданиями в Вене.

— Я проклинаю австрийское правительство, которые вывесило израильский флаг на здании администрации канцлера, — приводит слова Эрдогана РИА Новости.

По его словам, поднятие на своем государственном здании «флага террористического государства» означает отождествление себя с террором.

Канцлер Австрии Себастьян Курц пояснил, что флаг Израиля был поднят над зданием его администрации в знак солидарности. Позднее флаг Израиля также подняли над зданием МИД Австрии.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает палестинцев с тем же настроем, с которым поддерживала Азербайджан в Нагорном Карабахе.

Конфликт между Израилем и Палестиной

Напомним, 7 мая вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них были перехвачены системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.

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