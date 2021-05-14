Президент Турции заявил о поддержке Палестины

Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает палестинцев с тем же настроем, с которым ранее поддерживала Азербайджан в Нагорном Карабахе. Об этом он сообщил в эфире турецкого телевидения.

— Мы опечалены и возмущены жестокостью террористического государства Израиль. Позиция Турции в этом вопросе принципиальна. С каким настроем мы вчера поддерживали борьбу Азербайджана за освобождение Нагорного Карабаха и его оккупированных территорий, сегодня мы действуем с таким же настроем против преследований в Иерусалиме, — цитирует турецкого лидера ТАСС.

Президент Турции отметил, что он уже провел переговоры с лидерами 19 стран, в ходе чего обсудил с ними «развитие событий в Иерусалиме и других палестинских городах».

Напомним, 7 мая вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в Организации Объединенных Наций (ООН) провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Читайте также: Пушков оценил намерения Турции мобилизовать мир против Израиля