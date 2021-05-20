Лидер «Совета матерей» Буцкая предложила расширить меры поддержки для семей с детьми с инвалидностью

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Организацию летнего отдыха для детей с инвалидностью и развитие реабилитационных центров в каждом районе обсуждали на встрече лидера всероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяны Буцкой с родителями. «Вечерняя Москва» узнала, с какими еще проблемами сталкиваются такие семьи.

Только в Москве более 40 тысяч детей с инвалидностью, а по России их 650 тысяч, и перед многими родителями встает вопрос летнего отдыха для ребенка. По словам Буцкой, для таких ребят очень важно не прерывать процесс реабилитации, поэтому для них нужны особые условия.

— Нужны специализированные пансионаты и базы отдыха, где созданы для них условия. С учетом этого выбор у родителей уже ограничен. Необходимо расширять возможности для летнего отдыха таких детей, открывать места в популярных курортных зонах, увеличивать квоты на морской отдых, которые сегодня недостаточны, — предложила Татьяна Буцкая, выслушав родителей.

Много вопросов также касалось организации реабилитационных центров в шаговой доступности. По словам лидера «Совета матерей», большинство пользуются услугами социальных учреждений, расположенных в районах проживания. Однако там не всегда есть условия для полноценной реабилитации. Иногда родителям приходится везти детей с инвалидностью на определенные процедуры через весь город.

Семьям требуется финансовая поддержка. Сравнивать их пособия с полноценной зарплатой сегодня трудно. Воспитание и уход за ребенком с инвалидностью, как отметила Татьяна Буцкая, отнимает много времени и сил, при этом расходы у таких семей довольно высокие. Например, родители просят, чтобы им выдавали мячики, краски, пластилин, карандаши, фломастеры для реабилитационных занятий. Сейчас им приходится покупать это на свои деньги.

Для многих родителей детей с ограниченными физическими возможностями выходом могла бы стать подработка. Они ее ищут и находят, но стараются не оформлять трудовые отношения официально, иначе могут лишиться пособия по уходу за ребенком. Это значит, что они не платят налогов и у них не идут социальные отчисления, что впоследствии отразится на размере пенсии.

— Сейчас родители не думают о себе, а всецело отдаются реабилитации ребенка. Они находятся сегодня в сложном положении, а в преклонном возрасте снова могут попасть в тяжелую ситуацию. Это несправедливо. Необходимо дать им возможность выйти из «серой» зоны, но при этом не потерять право на льготы, — отметила Буцкая.

Буцкая также подчеркнула, что родители детей с инвалидностью сталкиваются с большим количеством проблем, о которых многие даже не задумываются. Таким семьям нужно расширять меры социальной поддержки, максимально облегчать им жизнь, обеспечивать необходимым средствами для реабилитации и создать комфортные условия.

Татьяна Буцкая заявила, что главная цель необходимости дополнительных мер поддержки государства — помочь детям подготовиться к самостоятельной жизни, получить образование и работу.

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