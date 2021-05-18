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Буцкая предлагает разрешить тратить маткапитал на ремонт квартиры и автомобиль
Фото: Ирина Уварова

Буцкая предлагает разрешить тратить маткапитал на ремонт квартиры и автомобиль

Василий Плиткин

Общество

Лидер общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая предложила дать семьям дополнительные возможности использования материнского капитала, чтобы родители могли тратить средства господдержки на ремонт квартир и покупку семейного автомобиля. Об этом она рассказала корреспонденту «ВМ».

Ранее «Совет матерей» поддержал предложение правительства, предусматривающее возможность использования материнского капитал на строительство и реконструкцию дома сразу после рождения ребенка, не ожидая, когда ему исполнится три года.

— Очень хорошо, что им не придется теперь ждать. Мы этого давно добивались. Но для очень многих наших семей актуальной проблемой является ремонт в квартире. Например, если у нас двое детей разного пола — мальчик и девочка, нужна возможность одну комнату, в которой они живут, каким-то образом зонировать, разделить, а на это тоже требуются деньги. Считаю, что нужно идти дальше: дать возможность тратить маткапитал не только на ремонт дома, но и обычных квартир тоже, — заявила Татьяна Буцкая.

Она также отметила, что у многих многодетных семей остро стоит транспортная проблема. Дело в том, что в обычной машине невозможно разместить три детских кресла. Буцкая считает, что российским семьям надо разрешить использовать материнский капитал для приобретения подходящего автомобиля.

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