Татьяна Буцкая предложила сделать информацию о героях Великой Отечественной доступной каждому

Фото: Анна Никитина

Лидер «Совета матерей» Татьяна Буцкая предложила выстроить систему поиска информации о героях Великой Отечественной по принципу «одного окна». По ее словам, каждый год оцифровываются и выкладываются в Сеть новые данные о солдатах Великой Отечественной, но старшему поколению трудно искать информацию в интернете.

— Не вся информация еще есть в Сети, а воспользоваться архивами Минобороны обычному человеку непросто. Людям старшего поколения, например, трудно работать с интернетом, для них должны существовать «окошки», куда бы они могли подавать запросы, — считает лидер «Совета матерей» Буцкая.

Татьяна Буцкая отметила, что новая система поиска должна действовать в каждом городе. Добровольцы из молодежных организаций и военные историки смогут пополнять базы данных о фронтовиках. Главная задача проекта, по словам лидера «Совета матерей», — доступность полной информации о родственниках-фронтовиках для каждого жителя России.

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