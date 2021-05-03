Решение проблемы с алиментами поможет избежать демографической катастрофы — лидер «Совета матерей» Буцкая

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По негативному прогнозу, к 2036 году население страны может сократиться на 10 миллионов человек. Чтобы избежать демографической катастрофы, лидер общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая предложила создать государственный алиментный фонд.

В прошлом году россиян стало меньше на 688 тысяч. Сразу несколько факторов, помноженные на пандемию, дали катастрофический результат. С ковидом помогает справиться вакцина, а улучшить демографию — господдержка одиноких родителей. В первую очередь оптимизация процессов выплаты алиментов.

— Нужно создать фонд, который будет поддерживать матерей или отцов, вынужденных в одиночку воспитывать детей. В свою очередь фонд будет пополняться за счет должников по алиментам, — подчеркивает Буцкая.

Она также отметила, что справиться с демографической проблемой мы сможем, когда женщина будет знать, что после рождения ребенка ее обязательно поддержат, если даже не любимый человек, то государство.

Ранее Владимир Путин в послании Федеральному собранию поддержал инициативу, отметив, что демография сегодня в России на первом месте.

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