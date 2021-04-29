Лидер «Совета матерей» Буцкая рассказала, как защитить ребенка от травли в интернете

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Подростки проводят в Сети все свободное от сна время. Родителям остается только догадываться, как протекает виртуальная жизнь их детей. Сеть может обернуться кошмаром, имя ему — кибербуллинг. О том, как травля в Сети может довести до суицида и как этого избежать, рассказала лидер общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая.

Кибербуллинг — это угрозы, насмешки, шантаж, распространение личной информации пользователя без его ведома. Когда тебя задирают в школе, ты хотя бы знаешь обидчика в лицо, агрессор в Сети анонимен.

— Опасно, когда мишенью становится человек с низкой самооценкой и неустойчивой психикой. Чаще всего это дети и подростки, — отмечает Буцкая.

Сегодня к смартфону привыкают с пеленок. К началу полового созревания ребенок уже погружен в виртуальную жизнь. Несовершеннолетние часто путают свои аккаунты с личным пространством и ревностно защищают их от взрослых.

Обычно подросток, столкнувшись с кибербуллингом, не торопится сообщать об этом родителям. Лишь четверть московских школьниц и 13 процентов школьников идут за помощью к маме или папе.

По словам лидера «Совета матерей», дети и родители, особенно в Москве, живут в параллельных мирах. Взрослые все время на работе, дети предоставлены сами себе, вернее — интернету.

— В подростковом возрасте обострено одиночество. Ребенок не доверяет взрослым, он замкнут и восприимчив. Выйти в интернет со всем этим «багажом» — как отправиться в открытое море на шлюпке без весел. Родители должны контролировать виртуальную жизнь своих детей, но перед этим важно вызвать доверие, показать, что ты не враг. Иначе в Сети найдутся «друзья», которые напитают мозг ребенка сомнительными идеями. Те же «группы смерти»: сколько их ни блокируй — все равно множатся. Нужно возвращать детей в реальность и, главное, в семью, — подчеркивает Буцкая.

Другой совет, которым делится эксперт, — игнорировать обидчиков. Пишет гадости — добавь его в черный список: ты не обязан отвечать ему, принимать его игру, заведомо проигрышную для тебя. Не стоит добавлять незнакомцев в друзья. В любой соцсети есть настройки приватности, которые помогут закрыть страницу от непрошенных гостей.

Если ребенок подвергается систематической атаке интернет-агрессоров, это уже серьезная угроза его жизни и здоровью. В таком случае нужно срочно обращаться в полицию, ведь на стороне жертвы есть несколько законов. Среди них — закон о преследовании, клевете и домогательствах.

— Если сравнить кибербуллинг с радиацией, условный счетчик Гейгера должен уже зашкалить, если бы был в природе такой прибор для измерения интернет-травли. Увы, на проблему общественность обычно обращает внимание, когда случается непоправимое, — отмечает Буцкая.

В приемные «Совета матерей» родители жертв кибербуллинга за помощью обращаются часто. В связи с этим Татьяна Буцкая готовит предложение о проекте закона, который позволит реально наказывать интернет-агрессоров.

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